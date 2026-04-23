Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Dólar volta a R$ 5 e bolsa cai mais com nova disparada do petróleo

Preço do barril sobe mais 3,8%, para US$ 105,75 diante de sinais de que a negociação para manutenção do cessar-fogo não evolui

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