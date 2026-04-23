Dólar volta a R$ 5 e bolsa cai mais com nova disparada do petróleo

Embarcações militares substituíram petroleiros em Ormuz. SAHAR AL ATTAR / AFP

Novas ameaças de Donald Trump, relatos de novos alvos atingidos no Irã e de divisão interna no país persa entre grupos linha-dura e moderados pioram as perspectivas sobre a guerra no Oriente Médio. Depois de voltar a US$ 100, o preço do petróleo teve nova disparada nesta quinta-feira (23). Às 17h, o barril do tipo brent estava cotado a US$ 105,75, com alta de 3,8%.

Isso fez o dólar retomar o patamar de R$ 5 do meio para o final da tarde. A alta de 0,59% fez a moeda americana fechar em R$ 5,003. E provocou nova queda de 0,78% na bolsa, menos intensa do que a da véspera, mas cada vez mais distante do recorde real que havia chegado a passar durante a sessão do dia 14. A pontuação está em 191,3 mil.

No mercado e além, a preocupação sobre os rumos do conflito aumentou na medida que os dois lados parecem perdidos. Nos Estados Unidos, o secretário da Marinha, John Phelan, foi desligado pelo Pentágono na quarta-feira (22), sem explicação para a saída repentina. Informalmente, foi atribuída ao mau relacionamento com o secretário da Defesa, Pete Hegseth. Mas a saída no momento em que seu país faz um bloqueio naval ao Irã provocou muitas interrogações.

Por outro lado, a imprensa israelense informou sobre a renúncia do principal negociador do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, da equipe que negociava com os EUA o fim da guerra com apoio do Paquistão. A saída foi interpretada como uma vitória da linha-dura no governo iraniano.

O Irã anunciou nesta quinta-feira (23) ter recebido a primeira leva de receita gera pelos "pedágios" que passou a cobrar de embarcações que queiram cruzar o Estreito de Ormuz. Esse ganho foi um dos motivos que fizeram Trump determinar o bloqueio naval da passagem, para impedir que o adversário financiasse sua resistência aos ataques.