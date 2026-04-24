Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Dólar volta a menos de R$ 5 e bolsa cai com petróleo cravado em US$ 105

Depois de subir um patamar na véspera, moeda americana retornou a R$ 4,997 nesta sexta-feira

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