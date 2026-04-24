Dólar volta a menos de R$ 5 e bolsa cai com petróleo cravado em US$ 105

Dólar passou boa parte do dia acima de R$ 5, mas recuou. Félix Zucco / Agencia RBS

Foi só por uma sessão que o dólar ficou acima de R$ 5. Nesta sexta-feira (24), a moeda americana voltou a fechar abaixo desse patamar, ainda que por pouco: oscilou 0,1% para baixo, para R$ 4,997. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, caiu 0,33%, para 190,7 mil pontos.

Os ativos registraram leve melhora no fim do dia, em meio a expectativas de que EUA e Irã se reúnam neste sábado (25) para discutir termos de um cessar-fogo indeterminado. O petróleo estacionou no mesmo nível atingido na véspera. Às 17h, a cotação do barril do tipo brent, referência internacional, estava em US$ 105,93.

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, viajou ao Paquistão para apresentar suas propostas a mediadores paquistaneses. Uma delegação americana comandada pelo enviado especial Steve Witkoff e por Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, também irá a Islamabad, capital do Paquistão.

Esses relatos suavizaram parte do risco que pressionou dólar e bolsa na quinta-feira (23) e favoreceu um desempenho menos estressado no último dia desta semana.

*Colaborou João Pedro Cecchini