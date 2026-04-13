Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Dólar fica abaixo de R$ 5 em meio à incerteza: não é só otimismo

Como o Brasil é exportador líquido de petróleo (vende mais do que compra), se o barril seguir caro mais dólares vão entrar no país, valorizando a moeda brasileira

Marta Sfredo

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