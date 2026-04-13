Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Trump, Pedro e o lobo
Notícia

Dólar fecha abaixo de R$ 5, petróleo fica a menos de US$ 100 e bolsa está perto de recorde real

Apesar do bloqueio militar ao Estreito de Ormuz, petróleo está em US$ 98,26 e dólar caiu para R$ 4,997 no Brasil

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