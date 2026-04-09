Dólar encosta em R$ 5 e bolsa tem recorde pelo segundo dia seguido com petróleo a US$ 97

Moeda americana ficou abaixo de R$ 5,10 durante a maior parte do dia. Félix Zucco / Agencia RBS

A cotação do barril do tipo brent, referência internacional, registrou estabilidade durante o dia. Chegou a encostar em US$ 100, mas perdeu força e, às 17h, alcançou US$ 97,14, com alta de 2,6% em relação à véspera.

Com cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã sob ameaça, foram as negociações entre Israel e Líbano que ajudaram a aliviar o mercado. O país persa voltou a fechar o Estreito de Ormuz sob o argumento de que a trégua havia sido quebrada por ataques israelenses ao Líbano. Nesta quinta-feira, Israel afirmou que vai abrir diálogo com o Líbano, em tentativa de evitar o colapso da trégua. Apesar de não ser parte da relação bilateral, o Hezbollah, grupo libanês apoiado pelo Irã, rejeitou a possibilidade de acordo.

Depois de despencarem na véspera, as ações da Petrobras voltaram a acelerar cerca de 3% e ajudaram a empurrar a bolsa brasileira para cima. Um dos pontos que beneficiou o real foi o de que o Brasil é exportador líquido de petróleo. Isso significa que, caso a cotação do barril siga alta por mais tempo, como é esperado, mais dólares devem entrar no país, movimento que tende a favorecer a moeda brasileira.

*Colaborou João Pedro Cecchini