Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Dólar encosta em R$ 5 e bolsa tem recorde pelo segundo dia seguido com petróleo a US$ 97

Ibovespa, principal índice de ações no Brasil, ficou perto de atingir sua máxima atualizada pela inflação

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