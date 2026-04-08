Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado
Notícia

Dólar cai ao menor valor em dois anos e bolsa bate recorde com "trégua" entre EUA e Irã

Petróleo chegou a despencar a US$ 90 durante o dia, mas reduziu a queda para US$ 96,46 com novo bloqueio do Estreito de Ormuz

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS