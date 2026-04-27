Dois meses de guerra, um de petróleo a US$ 100: conta passou do suportável 

Custo global dispara e popularidade de Trump despenca: guerra precisa acabar. MANDEL NGAN / AFP

Depois do tiroteio perto do salão em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpria uma tradição americana de reunião anual com jornalistas, a guerra no Oriente Médio completa dois meses. As consequências – risco inflacionário associado a desaceleração da atividade econômica global – assombram o mundo. No dia 28 de fevereiro, depois de uma série de ameaças verbais, EUA e Israel atacaram o Irã com bombardeios. Um dos primeiros matou o então Líder Supremo, aitolá Ali Khamenei. Deveria ter sido a "decapitação do regime" conforme o plano apresentado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

No entanto, o país persa resiste até agora e, em retaliação, fechou o Estreito de Ormuz, o que fez o preço do petróleo disparar do patamar de US$ 60, onde estava durante praticamente todo o ano passado, para US$ 106 nesta segunda-feira (27). Com base no último dia útil de 2025, o barril do tipo brent, referência internacional, acumula alta de 75%. Desde o início da guerra, sobe 46,6%. Isso causa aumento no custo dos combustíveis e de milhares de outros produtos que têm base na matéria-prima fóssil.

Desde 18 de março, o petróleo está acima de US$ 100, com exceção de cerca de 10 dias abaixo desse patamar quando foi anunciado um cessar-fogo. Em tese, existem duas tréguas em vigor: entre EUA, Israel e Irã sem prazo determinado e entre Israel e Líbano prorrogada para três semanas na sexta-feira (24), mas desrespeitada menos de três dias depois da prorrogação. Estimativa do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) situa em pouco mais de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 100 bilhões) o gasto dos EUA com armamento desde o início da guerra.

Nos EUA, onde a variação do barril é repassada de forma automática para os preços dos combustíveis, a alta ao redor de 30% levou o galão (3,8 litros) para US$ 4, valor mais alto desde 2022, quando subiu com o invasão da Rússia à Ucrânia. Para lembrar, isso ocorre no país que é o maior produtor mundial de petróleo. A diferença desta crise para as anteriores, porém, é de que não afeta apenas o preço.

O fechamento de Ormuz representa uma barreira logística. Isso significa que, além de cara, a matéria-prima ficou escassa, o que impacta a produção na Ásia, portanto ameaça outras cadeias com disrupção. Na economia, o custo da guerra já passou do suportável. Na popularidade do presidente americano, também.

O prazo máximo que Trump havia traçado para o conflito era de seis semanas. No entanto, não parece perto do fim. No final de semana, havia a perspectiva de tratativas para acordo de mais longo prazo entre EUA, Israel e Irã, mas a ida de negociadores americanos foi cancelada depois que os iranianos informaram que não iriam ao Paquistão. Nesta segunda, os iranianos propuseram a reabertura de Ormuz se os EUA desistirem de impor o fim de seu programa nuclear. É improvável que Trump aceite.