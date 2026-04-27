Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

 O custo do conflito
Análise

Dois meses de guerra, um de petróleo a US$ 100: conta passou do suportável 

Fechamento do Estreito de Ormuz elevou o preço internacional do petróleo em 65% desde o final do ano passado e em quase 47% desde o início dos ataques ao Irã, que quer manter programa nuclear em troca da reabertura da passagem

Marta Sfredo

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