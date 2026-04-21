Sob pressão dos EUA, o Pix pode acabar? Ou o risco é outro?

"Acusação" contra o Pix é tirar mercado dos cartões de crédito americanos. Bruno Peres / Agência Brasil/Divulgação

Faz quase um ano que o Pix entrou na mira dos Estados Unidos, mas só agora a investigação da Representação de Comércio dos EUA (USTR na sigla em inglês, principal órgão do governo americano para o comércio exterior) começa a chegar perto de uma decisão. Na semana passada, houve um encontro em que advogados do USTR cobraram explicações dos representantes do Brasil sobre esse e outros alvos de acusações de "concorrência desleal".

Mas e se o USTR chegar à conclusão de que o sistema de pagamentos brasileiro representa risco às empresas americanas de cartão de crédito, o Pix pode acabar? A resposta simples e curta é "não". Mas isso não elimina riscos sérios ao Brasil caso esse seja o diagnóstico. A investigação é realizada sob a cláusula 301 do Código de Comércio americano. E embora a conversa mais recente tenha sido técnica, conforme relatos de participantes, a decisão não é: cabe ao titular do USTR, Jamieson Greer, e, em última instância, ao presidente Donald Trump.

O Pix é um bode na sala, uma desculpa para adotar medidas contra o Brasil. Como disse à coluna o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) Roberto Azevêdo, a 301 admite qualquer tipo de providência, de tarifa sem qualquer limite de tamanho até a imposição de cotas (no caso da exportação de produtos do Brasil aos EUA).

— A 301 é muito conveniente (para os EUA) porque não diferencia produto, valor, origem. É muito provável que seja aplicada, passado o período da 122 — disse Azevêdo, explicando que a cláusula em vigor tem limites de prazo, de percentual e precisa valer para todos os produtos, mesmo os que os EUA não têm interesse em tarifar. Isso significa que, com a 301, poderão escolher quem "punir".

A cláusula 122 substituiu a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977. Cassada pela Suprema Corte em 20 de fevereiro, derrubou a arrecadação com tarifas, porque foi aplicada com 10% para todos os países. Na semana passada, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, fez uma afirmação que aumentou a percepção de risco das investigações do USTR:

— Tivemos um revés na Suprema Corte em relação à política tarifária, mas vamos implementar ou conduzir estudos com base na Seção 301, então as tarifas podem voltar a vigorar no nível anterior no começo de julho.

A ambição de Bessent, é claro, não é só sobre o Brasil. Além da investigação específica sobre o país, o USTR abriu outra contra 60 países. A "acusação"? Falha em impor e aplicar proibição à importação de bens produzidos com trabalho forçado. O Brasil está na lista, de novo. Se voltar, o "novo tarifaço" vai atingir ao menos esse grupo.

O que diz o USTR sobre o Pix

"De forma mais geral, as evidências indicam que esses atos, políticas e práticas podem prejudicar a competitividade de empresas americanas envolvidas em comércio digital e serviços de pagamento eletrônico , por exemplo, aumentando os riscos ou custos para empresas americanas, restringindo a capacidade dessas empresas de fornecer serviços ou se envolver em práticas comerciais normais, diminuindo a receita

e os retornos sobre os investimentos dessas empresas americanas, atribuindo maiores encargos regulatórios e custos de conformidade a essas empresas americanas ou criando vantagens para concorrentes nacionais brasileiros.

, por exemplo, aumentando os riscos ou custos para empresas americanas, restringindo a capacidade dessas empresas de fornecer serviços ou se envolver em práticas comerciais normais, diminuindo a receita e os retornos sobre os investimentos dessas empresas americanas, atribuindo maiores encargos regulatórios e custos de conformidade a essas empresas americanas ou criando vantagens para concorrentes nacionais brasileiros. Por exemplo, o Brasil impõe restrições excessivamente amplas à transferência de dados pessoais para fora do Brasil , inclusive para os Estados Unidos, que podem não levar em conta adequadamente os fins comerciais de rotina.

, inclusive para os Estados Unidos, que podem não levar em conta adequadamente os fins comerciais de rotina. Essas restrições podem impedir uma empresa de processar dados com segurança ou

fornecer serviços a partir de servidores americanos. Além disso, o Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras,

vantagens de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo".