Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Análise

Sob pressão dos EUA, o Pix pode acabar? Ou o risco é outro?

Se o USTR concluir que o Pix prejudica empresas dos EUA, Brasil pode enfrentar novas tarifas e restrições comerciais

Marta Sfredo

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