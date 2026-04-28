Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ciclo sem fim
Análise

Desenrola vai virar o Refis das famílias brasileiras?

Risco de dois programas seguidos é que não resolvam o endividamento, mesmo com universo restrito a pessoas físicas com renda de até cinco salários mínimos

Marta Sfredo

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