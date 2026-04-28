Desenrola vai virar o Refis das famílias brasileiras?

Dívidas com cartão de crédito estarão contempladas no plano. Porthus Junior / Agencia RBS

E parece mesmo que o governo vai manter o nome Desenrola para seu plano que chegou a ser descrito como "diferente" do anterior. É como todos estão chamando, mas a sequência de programas com o mesmo nome reforça um dos piores riscos da ajuda federal: virar uma espécie de "Refis" das famílias, como são chamados os planos de renegociação de dívidas de empresas que, em vez de resolver o problema, só o repetem de forma sequencial.

No detalhamento conhecido até aqui, o alcance do possível Desenrola 2 seria restrito. No anúncio esperado para esta semana, só serão incluídas pessoas físicas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105). E as dívidas negociadas serão apenas as de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal – o imobiliário não foi incluído, porque elevaria muito os valores e os riscos embutidos. Microempreendedores Individuais (MEIs) e pequenas empresas ficam para uma segunda etapa.

O juro do refinanciamento teria de ser abaixo 2% ao mês. Embora muito menor do que o cobrado no mercado – de 6% a 10% ao mês –, anualizado chega a quase 27%, praticamente o dobro da Selic. E ao contrário do sinalizado antes, há ambição de reduzir não só as taxas, mas também o valor original da dívida. O que inquieta todos os analistas, mesmo com pontos de vista opostos, é a falta de medidas estruturais para evitar o ciclo sem fim da dívida.

O governo ainda estuda a possibilidade de condicionar o refinanciamento à proibição de apostar online, em quaisquer das inúmeras opções disponíveis nos cassinos particulares em que se transformaram os celulares. Há um problema: para alternativas legais, como as bets, a vedação poderia não ter base jurídica.

Se essa medida que parece tão simples não é, mais complexo ainda é avançar em outro plano que o Brasil já está devendo, tanto do ponto de vista do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga quanto da professora de Direito Econômico Maria Paula Bertran: um aperto na regulação para reduzir o espaço do "crédito predatório", que enrola propositalmente as famílias na dívida eterna.