Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Alta volatilidade
Análise

Depois de chegar a maior valor em quatro anos, petróleo volta a nível abaixo de US$ 120

Durante a madrugada no Brasil, barril atingiu US$ 126,35, maior valor desde março de 2022, com especulações sobre nova série de ataques dos EUA ao Irã

Marta Sfredo

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