Depois de chegar a maior valor em quatro anos, petróleo volta a nível abaixo de US$ 120

Volatilidade da cotação do óleo cru é transferida para combustíveis. Ina FASSBENDER / AFP

Durante a madrugada no Brasil, o petróleo atingiu US$ 126,35, maior valor desde março de 2022. Na época, a disparada também foi motivada por uma guerra, no caso a invasão da Ucrânia pela Rússia. Na véspera, a alta havia sido motivada por especulações de que o bloqueio naval americano ao Estreito de Ormuz pudesse se estender por meses. E foi agravada por outra informação não confirmada de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, analisaria nesta quinta-feira (30) uma nova série de ataques ao Irã na tentativa de forçar o país a uma negociação em seus termos.

No final da manhã desta quinta-feira (30), a cotação cai cerca de 3%, para US$ 114,33. Para lembrar, o preço do petróleo é definido em bolsa de mercadorias que funciona como todos os pregões do planeta, baseada tanto em informações quanto em especulações.

Nesta época do ano, a divisão da Intercontinental Exchance que opera em Londres o mercado de contratos futuros do tipo brent, referência global, opera da 1h às 23h no fuso local, das 21h às 19h do dia seguinte. A pausa de duas em 24 horas é considerada "de manutenção".

Mesmo agências internacionais que acompanham as movimentações desse mercado mais de perto não têm explicações para a moderação da cotação, já que não há notícias positivas no front. Nem analistas encontram motivo para a mudança no patamar de preços. Tamas Varga, da corretora de petróleo PVM, disse que a queda não parece estar relacionada a um desenvolvimento específico e reflete a volatilidade acentuada no mercado desde o início da guerra com o Irã, em 28 de fevereiro.

— Isso apenas resume a natureza imprevisível das negociações em um mundo sob a presidência de Trump — afirmou à agência Reuters.