Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Reajuste cosmético
Análise

Depois de aumentar diesel em 64,7%, refinaria privada baixa 1,05%

Movimento da única grande unidade privada do Brasil ocorre justo quando a cotação do petróleo volta a US$ 100

Marta Sfredo

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