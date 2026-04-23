Depois de aumentar diesel em 64,7%, refinaria privada baixa 1,05%

Na Bahia, primeira refinaria do Brasil foi privatizada em 2021. Saulo Cruz / Ministério de Minas e Energia / Divulgação

Na segunda semana da guerra no Irã, a Mataripe, a única grande refinaria privada no Brasil, já elevou os preços dos combustíveis que vende. Agora, a poucos dias de o conflito completar dois meses, a unidade que fica na Bahia tomou uma decisão inesperada: reduziu os valores que cobra de sua produção.

Privatizada em 2021, a refinaria não precisa seguir a política de preços da Petrobras. A redução anunciada foi muito pequena: no diesel, 1,05%, na gasolina, 1,36%. Considerados os preços anteriores à crise do petróleo, os preços tiveram aumento acumulado de 64,7%, no diesel, e de 52,1% na gasolina.

Mais surpreendente é o movimento, definido justo quando a cotação do petróleo voltou a ficar acima de US$ 100. No final da manhã desta quinta-feira (23), está em US$ 102, mesmo patamar em que se situou depois do anúncio de uma extensão do cessar-fogo cercada de incerteza. O aumento acumulado do barril desde o início da guerra é de 41%.

Na justificativa, a refinaria afirma que seus preços para as distribuidoras "seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo".

Que refinaria é essa?

Mataripe é o novo nome da Landulpho Alves (Rlam), privatizada em 2021. Foi a primeira a ser instalada no Brasil e hoje é a segunda maior do país em volume de processamento de petróleo, só atrás de Paulínia (Replan). É controlada pela Acelen, por sua vez parte do Mubadala Capital, ligado ao fundo soberano de Abu Dhabi.