Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Análise

Debate sobre fim da "taxa das blusinhas" depõe contra reeleição

Governo Lula quer combater prejuízo eleitoral com imposto sobre compras internacionais que arrecadou R$ 1,28 bilhão só no primeiro trimestre deste ano 

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