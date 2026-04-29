Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Serenidade e cautela"
Notícia

Corte mínimo da Selic era esperado; tom veio menos duro do que se temia

Copom observa que decisão de cortar o juro básico de 14,75% para 14,5% também mira "suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego"

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