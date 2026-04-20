Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Reta final
Notícia

Contrato de venda da Braskem é assinado com anúncio de reestruturação

Acordo de acionistas prevê que Petrobras vai dividir a gestão da petroquímica com negócios no Brasil, no México, na Europa e nos EUA: só falta uma aprovação da Comissão Europeia

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