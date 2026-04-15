Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

A duração da crise
Notícia

Conta de reparo de danos no Oriente Médio quase dobra e alonga período de petróleo caro

Estimativa de reparo da infraestrutura de energia do Golfo subiu de US$ 25 bilhões para US$ 46 bilhões, segundo consultoria.

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