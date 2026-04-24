Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado imobiliário
Notícia

Condomínio perto do mar é entregue 60 dias antes do prazo

Um dos atrativos do empreendimento é um mirante com vista para praia

Marta Sfredo

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