Condomínio perto do mar é entregue 60 dias antes do prazo

Com duas décadas de atuação no litoral gaúcho, a Wagnerpar Urbanismo conclui neste sábado (25) seu segundo condomínio ao norte de Capão da Canoa, entre Arroio Teixeira e Curumim. Localizado junto ao eixo da Rota do Sol e próximo ao mar, o Mirador Playa Arenas será entregue com 60 dias de antecedência em relação ao prazo contratual, segundo a empresa.

O empreendimento, com 179 lotes que variam de 300 a 390 metros quadrados, teve todas as unidades vendidas antes da finalização das obras. Um dos atrativos é um mirante com vista para o mar. A área total do condomínio é de 10,5 hectares.

A Wagnerpar projeta lançar mais dois empreendimentos na próxima temporada de verão. A empresa, responsável pela concepção de condomínios famosos no Litoral Norte, como o Enseada Lagos de Xangri-Lá, também tem projeto à beira da Lagoa dos Quadros, com 78% dos lotes vendidos.

*Colaborou João Pedro Cecchini