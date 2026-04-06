Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Só com salvo-conduto
Análise

Como se refletiu no preço o aumento de tráfego no Estreito de Ormuz

Apesar de mais navios estarem cruzando a passagem, fluxo ainda equivale a apenas 7,4% da média diária anterior ao conflito

Marta Sfredo

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