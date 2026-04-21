Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Da guerra ao chimarrão
Notícia

Como indústria de Porto Alegre reagiu à alta do petróleo e por que terá novos produtos

Com aumento médio de 20% no custo do plástico, Termolar reajustou preços e amplia oferta para objetos de vidro

Marta Sfredo

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