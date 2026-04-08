Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

O day after
Notícia

Como fica o preço do petróleo com duas semanas de cessar-fogo

Preço do petróleo despenca do patamar de US$ 110 para o de US$ 90, mas 800 navios ainda presos e polêmica sobre pedágio recomendam cautela 

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS