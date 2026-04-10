Como avança o novo programa de ajuda a endividados

Anúncio de alívio deve ocorrer com a maior rapidez possível. Porthus Junior / Agencia RBS

O anúncio da liberação de R$ 7 bilhões de recursos do FGTS para reforçar o pacote de alívio ao endividamento evidencia que avançou a nova tentativa de reduzir o comprometimento do orçamento doméstico com pendência. A expectativa do governo Lula é colocar as novas medidas na rua com a maior rapidez possível, na tentativa de que tenha efeito eleitoral.

Montado com apoio do sistema financeiro, o novo programa deve atender a pessoas físicas, mas também microempreendedores individuais (MEIs), ao menos. Ainda está em análise o quanto será possível avançar no porte de negócios incluídos, mas o máximo previsto até agora é alcançar microempresas, além de MEIs.

O alívio deve ser restrito a dívidas bancárias, como crédito pessoal, cheque especial e cartão de crédito, entre outras modalidades. O valor original (o "principal", no jargão do setor) terá de ser quitado. O desconto, que pode chegar a 80% conforme declarações do ministro da Fazenda, Dario Durigan, será dado nos juros cobrados acima do valor da operação.

É aí que entra o Fundo Garantidor de Operações (FGO), com valor estimado em R$ 30 bilhões. Esse instrumento, que é administrado pelo Banco do Brasil, foi criado para facilitar o acesso ao crédito, garantindo até 80% dos valores de empréstimos para MEIs, micro, pequenas e médias empresas.

Funciona como uma espécie de avalista. Como os bancos terão de quem cobrar em caso de inadimplência, reduzem a possibilidade de não receber de volta o dinheiro emprestado. Como esse risco é uma conta que vai para a taxa cobrada, o juro também pode cair.

Como o pacote é meio técnico, meio eleitoral, ainda está em discussão no Planalto uma questão cosmética: o nome do programa. Um grupo defende que se chame "Desenrola 2", outro quer um batismo mais apelativo.