Como avança o novo programa de ajuda a endividados

Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Na reta final
Análise

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Medidas preveem desconto de até 80% nos juros de débitos bancários para pessoas físicas e microempreendedores

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