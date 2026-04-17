Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Com petróleo em US$ 90, dólar renova mínima em dois anos e bolsa cai

Moeda americana recuou para R$ 4,983 em movimento mais tímido do que o observado em outros países

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