Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Análise

Com petróleo em US$ 119,88, dólar volta a R$ 5 e bolsa desaba

Barril sobe mais 7,7% com sinalização de bloqueio prolongado a portos iranianos, enquanto BC dos EUA mantém o juro antes da decisão do Copom no Brasil

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