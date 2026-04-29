Com petróleo em US$ 119,88, dólar volta a R$ 5 e bolsa desaba

Mercado especula sobre bloqueio naval de "meses" em Ormuz. SAHAR AL ATTAR / AFP

Às 17h, o barril do tipo brent estava cotado em US$ 119,88, resultado de disparada de 7,7% em relação ao fechamento anterior. Diante do cenário ainda pior em termos de impacto econômico da guerra no Oriente Médio, o dólar subiu 0,44% e voltou ao patamar de R$ 5, mas fechou cravado nessa marca, nem um centavo acima. A bolsa de valores desaba 2% mesmo com alta significativa, ao redor de 3%, nas ações da Petrobras.

A debandada da bolsa vem acompanhada do cenário em que reduções de juro passaram a ser quase miragem diante do aumento global da inflação. Nesta quarta-feira (29) em que se espera outra poda mínima de 0,25 ponto percentual no Brasil, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) confirmou a manutenção de sua taxa básica entre 3,5 % e 3,75%.

Na sua provável última entrevista coletiva, o atual presidente do Fed, Jerome Powell, disse que pretende permanecer no Conselho de Governadores depois do fim de seu mandato, em 15 de maio. Detalhou que sua decisão se deve a ações judiciais movidas contra ele.

— Planejava me aposentar há muito tempo. Os acontecimentos dos últimos três meses não me deixaram outra escolha a não ser permanecer no cargo até que tudo se resolva, pelo menos até lá – afirmou Powell.

A nova disparada do petróleo é atribuída a uma consulta da Casa Branca a companhias petrolíferas sobre formas de suavizar o impacto caso o bloqueio americano a portos iranianos durasse "meses". A hipótese elevou as preocupações de que as barreiras ao fornecimento do Oriente Médio possam se prolongar.

Embora os Estados Unidos sejam o maior produtor de petróleo do mundo, muito mais protegido da crise do que países da Ásia, já com problemas de abastecimento, não está imune à escassez global. Dados da Administração de Informação de Energia dos EUA mostraram que os estoques americanos de óleo bruto caíram mais de 6 milhões de barris na semana passada.