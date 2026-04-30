Com petróleo em US$ 114, dólar cai para menos de R$ 5 e bolsa acelera

Na sessão passada, dólar havia fechado acima de R$ 5. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Depois de chegar ao maior valor em quatro anos, a US$ 126, durante a madrugada desta quinta-feira (30), o petróleo recuou e ficou em US$ 114 durante boa parte do dia. Às 17h, a cotação do barril do tipo brent, referência internacional, chegou a US$ 114,08.

Com esse "alívio" – entre aspas, porque o preço dessa matéria-prima segue quase 60% acima do registrado antes do início da guerra no Oriente Médio – o dólar caiu 0,99% e voltou a fechar abaixo de R$ 5, a R$ 4,952, menor patamar neste ano. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, subiu 1,39%, interrompendo sequência de seis sessões de queda, a 187,3 mil pontos.

Mesmo agências internacionais que acompanham as movimentações do petróleo mais de perto não têm explicações para a moderação da cotação do barril, já que não há notícias positivas no front. Analistas dizem que a queda, de cerca de 3% às 17h, reflete a volatilidade acentuada desde o início da guerra entre EUA e Irã, em 28 de fevereiro. Há também menções a possíveis correções de excessos.

Os ativos brasileiros pegaram carona nesse recuo do petróleo, recuperando o desempenho negativo observado na véspera, quando a cotação do barril operou mais próxima dos US$ 120. Nesta sexta-feira (1º), Dia do Trabalhador, não haverá negociações na bolsa de valores nacional.

*Colaborou João Pedro Cecchini