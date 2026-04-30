Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado
Notícia

Com petróleo em US$ 114, dólar cai para menos de R$ 5 e bolsa acelera

Com queda de 0,99%, moeda americana encerrou a quinta-feira na menor cotação deste ano

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS