Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Propensão ao conflito
Análise

"Buscar consenso ou comprar uma bazuca?", indaga titular de secretaria em xeque do TCU 

Em palestra, Nicola Khoury defende incluir a consensualidade entre os princípios constitucionais da administração pública e cita casos práticos.

Leandro Fontoura

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