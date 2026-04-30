"Buscar consenso ou comprar uma bazuca?", indaga titular de secretaria em xeque do TCU 

TCU criou secretaria para tentar abreviar pendências pela via da conciliação. Rafael de Matos Carvalho / Stock.adobe.com

No dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgava a legalidade da secretaria dedicada a buscar conciliações no Tribunal de Contas da União (TCU), o titular da estrutura, Nicola Khoury, fez uma proposta inusitada durante palestra em Porto Alegre. O auditor disse que é hora de o país discutir a inclusão de outro princípio constitucional entre os cinco que balizam a administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Para Khoury, a consensualidade deveria ser incluída na lista.

O secretário esteve na Capital na noite de quarta-feira (29) para evento sobre liderança e negociação promovido pela CMI Interser Brasil e pelo CIEE-RS. Khoury sustentou a ideia de que o poder público, diante de divergência, deveria abrir diálogo antes de partir para o litígio. Lembrou que a propensão ao conflito perpassa não só a administração pública, mas também a sociedade.

— Numa discordância em condomínio, é comum sair para comprar uma bazuca em vez de sentar e conversar — disse, ressaltando que contendas desnecessárias vão passar anos tramitando no Judiciário.

O secretário relatou um acordo mediado que permitiu uma solução inédita. Em Mato Grosso, havia vagões de VLT (veículo leve sobre trilhos) parados, de uma obra que nunca andou. Na Bahia, eram construídas estações de VLT, mas faltavam os trens. Com apoio da secretaria do TCU, governos estaduais e empresas fizeram acerto que permitiu a transferência dos trens para Salvador. Hoje os equipamentos já operam em teste.

— A solução tradicional seria cada governo brigar em seu Estado por mais 10 anos — resumiu Khoury.

A criação da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (Secex Consenso), iniciativa do ministro Bruno Dantas, que volta a ser cogitado para o STF depois da rejeição de Jorge Messias, é discutida no STF por ação do Novo. O partido sustenta que a estrutura extrapola atribuições do TCU e assume tarefas do Executivo. Na quarta-feira, o ministro Cristiano Zanin pediu vista e suspendeu o processo. Os dois votos já proferidos, de Edson Fachin e Flávio Dino, restringem a atuação da secretaria.

(*) Colaboração especial à coluna