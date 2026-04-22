Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Brasil é o "novo ouro"? O que investidores internacionais veem no país

Analistas de dois grandes bancos americanos apontam melhor desempenho do real e da bolsa brasileira durante a crise do petróleo. Os do Bank of America falam em "ativo sem risco"

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