Brasil é o "novo ouro"? O que investidores internacionais veem no país

Real opera na mínima em dois anos, enquanto bolsa está perto do recorde corrigido pela inflação. Andrzej / stock.adobe.com

Em meio a forte entrada de investidores estrangeiros, valorização do real e um recorde real (pontuação corrigida pela inflação) durante a sessão da bolsa de valores, os ativos brasileiros vêm ganhando espaço em carteiras internacionais. Nessa semana, um relatório assinado por dois economistas do Bank of America (BofA), David Beker e Natacha Perez, questiona se o Brasil se tornou o "novo ouro", em referência ao rali recente do metal precioso.

Os especialistas citam quatro razões para demonstrar que as alta do real e da bolsa tem racionalidade: alocações historicamente baixas em ativos da América Latina, região fornecedora de commodities, ambiente de dólar mais fraco e entram no território político, mencionando uma potencial transição, ou seja, mudança no poder.

No contexto da guerra no Oriente Médio, o fato de ser grande produtor de petróleo ajuda na imagem do Brasil. Outro banco americano, o Goldman Sachs, avalia que o país "tem se destacado como um dos principais beneficiários da alta nos preços do barril". "Continuamos a dar preferência ao Brasil" afirmam os analistas, que ainda esperam que o ciclo de cortes de juro favoreça os chamados "setores cíclicos domésticos", com forte ligação ao desempenho da economia interna.

Esses relatos de BofA e Goldman Sachs sugerem que o Brasil não é visto apenas como um dos países da "rotação" (alternância de escolha de opções a ativos americanos). Neste ano até 17 de abril, investidores estrangeiros aportaram R$ 64,8 bilhões na bolsa de valores brasileira (B3). Esse tipo de recurso está em recorde de 61,2% do total negociado no mercado local de ações no período.

"Alguns participantes do mercado a ficaram perplexos com o fato de o Brasil estar se comportando como um ativo sem risco", dizem os economistas do BofA. Eles mesmos devem estar: há poucos meses, afirmaram que ações nacionais estavam se aproximando de níveis "tipo bolha".

Beker e Natacha não deixam de apontar riscos. Para a dupla, "uma reviravolta no dólar pressionaria ainda mais a inflação e limitaria cortes de juro". Outro ponto de atenção que indicam são "novas medidas fiscais antes das eleições, especialmente se a popularidade do presidente Lula continuar a se deteriorar".

*Colaborou João Pedro Cecchini