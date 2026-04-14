Bolsa quebra recorde real e supera topo de 2008; entenda o que significa

Bolsa bateu recorde real às 10h41min desta terça-feira (14). Leandro Martins / Divulgação

Embora seja representado por pontos, que não parecem ser afetados pelo tempo, o Ibovespa, principal indicador da B3, é formado pelos preços das ações que o compõem. Corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até março, dado oficial mais recente, o maior nível da história, registrado em 20 de maio de 2008, seria de 198.951 pontos em termos reais. Ao superar essa pontuação, o mercado acionário nacional mostra recomposição estrutural de valor.

— Se você compra bolsa em certo patamar, e hoje, ajustado pela inflação, está no mesmo nível, você não teve ganho acima da inflação, o que é ruim. Sempre que a bolsa rompe recorde corrigido pela inflação, significa que está provendo ganho real de capital, o mínimo que se espera por quem investe em renda variável — relativiza Valter Bianchi Filho, sócio da Fundamenta Investimentos.

Um movimento observado no ano passado voltou a se repetir: as tensões geopolíticas causadas por Donald Trump fizeram agentes reduzir apostas em ativos dos EUA e buscar outras alternativas, em um movimento que o mercado chama de "rotação". Esse comportamento levou dinheiro a diversos mercados emergentes, e uma parte substancial chegou a Brasil. Com a leitura de que o país pode se beneficiar do preço do petróleo nas alturas por ser exportador líquido dessa matéria-prima, ganhou força.

Essa combinação ajudou o dólar a ficar abaixo de R$ 5 pela primeira vez em dois anos. No caso da bolsa, a disparada da cotação do barril também favoreceu as ações da Petrobras, que tem importante participação na composição do Ibovespa. A alta recente dos papéis das empresas também foi influenciada pela perspectiva de corte de juro no Brasil. O ritmo, no entanto, está em suspenso pelo conflito no Oriente Médio.

Recorde real em 2008

O recorde superado pela bolsa parece estranho, por ter ocorrido em um ano de crise financeira global. Mas foi o que aconteceu: o Ibovespa chegou à máxima real em 2008 quando o chamado superciclo das commodities (matérias-primas básicas, como soja, petróleo ou carne, produzidas em larga escala no Brasil) atingiu seu ápice. Logo depois, a bolha imobiliária nos EUA estourou, e a bolsa brasileira terminou o ano com queda de 41,2% na pontuação nominal.

*Colaborou João Pedro Cecchini