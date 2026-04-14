Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Bolsa fecha a um triz do recorde real e dólar se mantém abaixo de R$ 5 com petróleo em US$ 95

Ibovespa não sustentou máxima atualizada pela inflação, mas terminou esta terça-feira em alta e bateu topo nominal histórico durante a sessão

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