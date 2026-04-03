Avanço em tecnologia e inovação lidera lista dos principais desafios dos varejistas da Região Sul

Evento reuniu 140 lideranças de tecnologia e varejo Itaú / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Em um ambiente cada vez mais competitivo na busca pela atenção do consumidor, um terço dos empresários do sul do país colocou o tema tecnologia e inovação como o principal desafio do varejo. Esse obstáculo foi citado por 33,33% dos participantes de um levantamento feito no último Itaú BBA Talks, realizado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, no fim de março.

Durante o evento, cerca de 140 lideranças de tecnologia e varejo discutiram como as empresas têm se reinventado, inovado e tocado operações capazes de atravessar diferentes ciclos econômicos.

Esse item é seguido de perto por gestão de pessoas e sucessão (31,11%) na pesquisa. Na sequência, aparecem questões ligadas a processos como governança e finanças (veja abaixo).

Fábio Villa, diretor comercial responsável pelo Middle Market, Corporate Banking, Multinacionais e Tech Companies, afirma que, para avançar de forma consistente em tecnologia e inovação, é necessário encarar esses investimentos como parte integrante da estratégia do negócio. Não tratá-los como iniciativas isoladas. Para isso, é necessário unir inovação, governança e disciplina, segundo o executivo:

— Acompanhar a velocidade de transformação do setor exige proximidade contínua com o ecossistema de tecnologia. A inovação deixou de ser opcional. É uma condição sine qua non (indispensável) para competir.

Relacionamento

O levantamento também abordou aspectos do relacionamento com parceiros financeiros. Nesse campo, as prioridades foram soluções para capital de giro e investimento (35,56%), insights de mercado e inteligência setorial (35,56%), apoio em fusões e aquisições (11,11%), acesso a capital e finanças (11,11%) e práticas ESG e financiamento sustentável (6,67%).

Sobre soluções para capital de giro, Villa destaca que existe espaço para avanço, ainda mais em um contexto com mais dados, digitalização e maior busca por eficiência no uso do capital. Isso permite um crédito “cada vez mais conectado ao fluxo real das empresas e não apenas ao balanço”.

— A evolução das soluções de capital de giro passa por maior sofisticação e personalização, com instrumentos que combinam crédito tradicional, antecipação de recebíveis, supply chain finance e estruturas híbridas — destaca.

Os principais desafios

Tecnologia e inovação (33,33%)

Gestão de pessoas e sucessão (31,11%)

Governança e riscos (15,56%)

Crescimento sustentável (13,33%)

Acesso a capital e finanças (6,67%)

Leia mais na coluna de Marta Sfredo