Marta Sfredo

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Avanço em tecnologia e inovação lidera lista dos principais desafios dos varejistas da Região Sul

Pesquisa realizada no Itaú BBA Talks aponta que 33,33% dos empresários do sul apontam esse item como prioridade

Anderson Aires

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