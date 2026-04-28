Após "pior trimestre em 21 anos", Gerdau tem lucro 51% acima do período anterior

Empresa enfrenta alta de custos com frete terrestre. Gerdau / Divulgação

Depois de enfrentar o segundo pior trimestre dos últimos 21 anos entre outubro e dezembro de 2025, a Gerdau melhorou seus resultados de janeiro a março deste ano. O lucro líquido ajustado ficou em R$ 1 bilhão, 51% acima dos três meses anteriores e 34% maior do que em igual período em 2025., em boa parte graças ao bom desempenho na América do Norte. Conforme o CEO, Gustavo Werneck, o efeito até agora veio de "trabalho árduo" da companhia, que ainda espera medidas de defesa comercial para o segundo semestre:

— O fato de o mundo estar vivendo um ambiente volátil não pode ser impeditivo para que processos antidumping sejam debatidos e aplicados pelo governo federal.

Os executivos insistiram que a Gerdau e o setor siderúrgico no Brasil não pedem tratamento especial nem proteção, mas "condições isonômicas" de competição ante a pesada entrada de aço chinês no Brasil – no primeiro trimestre, 22,7% do consumo nacional foi abastecido por material importado. Werneck detalhou, ainda, que a valorização do real frente ao dólar facilita a importação de aço no Brasil.

A expectativa da Gerdau é de que, em julho, o governo brasileiro adote medidas de salvaguarda no processo de investigação já aberto no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nesse caso, não seria uma medida de cota-tarifa, como a aplicada a produtos específicos de aço. Nesse formato, não há barreira até uma certa quantidade e, acima dessa "cota", é aplicada tarifa mais alta. O que viria seria uma sobretaxa, valor acrescido sobre o preço ofertado pelos exportadores chineses no Brasil.

Conforme o diretor financeiro, Rafael Japur, a guerra trouxe aumento de fretes terrestres, que representam de 9% a 12% do custo de vendas da empresa. Além disso, os fretes internacionais subiram de 20% a 30% entre o Brasil e a Ásia, de onde a Gerdau importa carvão.