Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Invasão de aço
Notícia

Após "pior trimestre em 21 anos", Gerdau tem lucro 51% acima do período anterior

Grupo siderúrgico fez "trabalho árduo" na melhora de resultados, mas espera para julho aplicação de medidas de antidumping sobre aço chinês

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