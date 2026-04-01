Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

A duração da crise
Notícia

Após maior alta mensal da história, qual o futuro do preço do petróleo se a guerra acabar

Há baixa probabilidade de inversão rápida na cotação que subiu 64% inéditos em um só mês, porque é preciso reparar danos e um novo risco foi concretizado

Marta Sfredo

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