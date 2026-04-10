Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Rumo ao restabelecimento
Notícia

Apoio de R$ 1 milhão a instituições atingidas por enchente no RS

Recursos serão repassados pela Parceiros Voluntários a até 50 organizações da sociedade civil, escolas públicas e redes de atenção primária

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