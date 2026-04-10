Apoio de R$ 1 milhão a instituições atingidas por enchente no RS

Durante o período crítico da cheia de 2024, rede da ONG Parceiros Voluntários atuou em 19 municípios gaúchos. Parceiros Voluntários / Divulgação

Alinhada à necessidade de o RS estar mais preparado para eventos climáticos extremos, a ONG Parceiros Voluntários vai destinar R$ 1 milhão para até 50 organizações da sociedade civil, escolas públicas e redes de atenção primária impactadas pela enchente de 2024. O repasse será feito por meio do Fundo Semente para Resiliência.

Com o programa Construir Juntos, a Parceiros Voluntários também vai oferecer capacitação em gestão, transparência e levantamento de riscos e apoio para elaboração de planos de contingência para situações de crise. A iniciativa prevê a participação de até 250 organizações da sociedade civil e 40 escolas, com trilhas de aprendizagem para professores e alunos.

As inscrições estão abertas até 8 de maio e podem ser feitas aqui. O edital é destinado a instituições localizadas em áreas atingidas pela enchente nas regiões Metropolitana, Vale do Taquari, Vale do Sinos e Serra, sobretudo nas cidades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Eldorado do Sul, Guaíba, Esteio, Sapucaia do Sul, Montenegro, Lajeado, Estrela, Muçum, Encantado, Bento Gonçalves e Caxias do Sul.

Durante o período crítico da cheia de 2024, a rede da ONG Parceiros Voluntários, criada em 1997, atuou em 19 municípios do RS, apoiou 32 organizações e distribuiu itens essenciais como roupas e kits de limpeza e alimentos.

*Colaborou João Pedro Cecchini