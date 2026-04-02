Aos 73 anos, empresa gaúcha faz parceria com francesa Le Cordon Bleu

Motasa atua no mercado desde 1953, com moinho em Taquari. Alexandre Alaniz / Oblíquo Imagens / Divulgação

Fundada em 1953 em Taquari, município gaúcho localizado às margens de rio homônimo, a fabricante de farinhas Motasa teve uma de suas linhas atestadas com selo de qualidade da Le Cordon Bleu, grife gastronômica de 131 anos.

Os produtos premium Artesan passaram a ser endossados oficialmente pela instituição francesa. Além da certificação, a parceria prevê o uso das farinhas da empresa nos programas da Le Cordon Bleu em São Paulo e Rio de Janeiro.

Também há previsão de trabalho conjunto entre os distribuidores de Artesan e os profissionais da grife francesa para disseminar conhecimento técnico em todo o país, atuando na capacitação de trabalhadores e clientes em boas práticas em panificação de fermentação natural e confeitaria.

A Motasa espera ampliar a atuação dos seus produtos no segmento de hotéis e restaurantes a partir do acordo.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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