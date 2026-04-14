Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Lacuna grave
Análise

Ao poupar Vorcaro e indiciar ministros do STF, CPI "causa" mais do que ajuda a barrar crime

Relatório cita ligação do Master com lavagem de dinheiro da bandidagem, mas não inclui ex-dono do banco. Será otimismo ou oportunismo?

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