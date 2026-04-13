Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Origem do problema
Análise

Afinal, o que gestão Campos Neto no BC deve explicar sobre o Master

Compra do Máxima por Daniel Vorcaro foi rejeitada pela gestão anterior e aprovada em outubro de 2019. Dúvida é sobre o que ocorreu nesse período

Marta Sfredo

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