Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Acordo Mercosul-UE: 500 produtos do RS passam a ter imposto zero a partir desta sexta-feira

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João Pedro Cecchini*

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