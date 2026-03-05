Volatilidade toma conta, petróleo e dólar voltam a subir, bolsa despenca

Dólar encostou em R$ 5,29 durante a sessão. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

No quarto dia útil depois da ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irã, está configurada a volatilidade – sobe e desce, às vezes fortes – que costuma ocorrer nos mercados durante conflitos com forte impacto econômico. A cotação do petróleo voltou a subir 3,7% no final da tarde desta quinta-feira (5), levando o barril de volta ao limitar da máxima projetada de aumento: US$ 84,42.

O ataque do Irã a um petroleiro americano no Golfo Pérsico contribuiu para a volta do temor de interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz. Além disso, há temor de que os iranianos sejam capazes de atingir outras instalações petrolíferas no Oriente Médio.

Com isso, o dólar voltou a subir, fechando com alta de 1,32%, para R$ 5,287, enquanto a bolsa despencou 2,64%, para 180,4 mil pontos.

Existem estoques robustos de petróleo em quase todos os países. A China, um dos países potencialmente mais afetados, porque recebe não só muitos barris do próprio Irã, mas de outros países do Oriente Médio, já tinha um projeto para aumentar sua tancagem para armazenamento. No entanto, sem sinais de trégua ou acordo à frente, a duração desses volumes começa a ser debatida com maior ênfase.

*Colaborou João Pedro Cecchini