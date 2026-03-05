Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Volatilidade toma conta, petróleo e dólar voltam a subir, bolsa despenca

Cotação do barril avança 3,7% e dólar, 1,32%, enquanto bolsa desaba 2,64%

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