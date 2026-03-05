Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Nada a falar"
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Ultra não confirma nem desmente a venda da Ipiranga

Grupo controlador planeja investir R$ 470 milhões na expansão da rede de postos em 2026, apesar dos rumores de venda

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