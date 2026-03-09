Trump derruba petróleo "no grito", dólar fecha em R$ 5,16 e bolsa sobe

Cotação do petróleo do tipo brent ficou boa parte do dia acima de US$ 100. ALAIN JOCARD / AFP

Depois de se aproximar de US$ 119 na noite de domingo (8), o petróleo passou boa parte desta segunda-feira (9) acima de US$ 100. Porém, no final da tarde, a cotação do barril tipo brent, referência internacional, trocou de sinal e operava em queda de 4,3%, para US$ 88,70 às 18h. A virada ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a guerra contra o Irã está "praticamente concluída". Caso se mantenha nesse patamar, a alta acumulada desde o início do conflito cai de cerca de 40% para 24,3%.

Uma perspectiva de que o conflito esteja perto do fim acalmou o mercado. A grande dúvida, no entanto, é se a promessa vai se cumprir. Há poucos dias, Trump afirmou que a guerra duraria de "quatro a cinco" semanas, depois esticou para seis. A duração do refluxo das cotações vai depender dos sinais concretos de cessação dos ataques.

O dólar também fechou em queda de 1,52%, para R$ 5,165, mas teve trajetória consistente de baixa durante todo o dia, mesmo quando o petróleo ainda estava acima de US$ 100. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, subiu 0,8% e recuperou o nível de 180 mil pontos.

Apesar da baixa no petróleo, as ações da Petrobras avançam cerca de 2,5%, tanto as preferenciais quanto as ordinárias. Como os papéis da estatal têm importância considerável na composição do Ibovespa, essa alta ajuda a puxar a bolsa para cima, com alívio nos demais papéis.

*Colaborou João Pedro Cecchini