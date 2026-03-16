Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sinal de desespero?
Notícia

Trump ameaça aliados para garantir passagem por Ormuz e mantém barril em US$ 100

Presidente dos EUA, que não focou na neutralização do poder do Irã sobre o estreito, agora precisa de apoio para atenuar impacto econômico da guerra

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