Trump agora refuga apoio, mas surge aliado inesperado para abrir Ormuz

Já que o apoio de aliados não veio, Trump não o quer. ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES / AFP

Até agora, nada ainda funciona. A Casa Branca tentou reciclar o recurso verbal para frear a cotação do petróleo, mas desta vez não deu resultado. Nesta terça-feira (17), a cotação chegou a declinar. Parecia que testaria a quebra da barreira psicológica dos US$ 100, mantida há quase uma semana. Mas foi só para, em seguida, retomar a alta e manter a oscilação acima desse nível.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump reagiu com mágoa, em sua rede social, à falta de apoio a seu pedido de ajuda: "Os Estados Unidos foram informados pela maioria de nossos 'aliados' da Otan de que não querem se envolver com nossa operação militar contra o regime terrorista do Irã, no Oriente Médio". Mais adiante no texto, afirma: "Não precisamos da ajuda de ninguém".





Enquanto Trump reencenava a fábula da raposa e das uvas, a novidade real foi um aceno inesperado para ajudar a reabrir a passagem. O ministro do petróleo do Iraque afirmou que seu país negocia com o Irã a permissão que seus petroleiros iraquianos atravessem Ormuz.

Mais cedo, Kevin ​Hassett, assessor econômico da Casa Branca, afirmara à CNBC que "petroleiros estão cruzando o Estreito de Ormuz". Bastou uma checagem dos mapas para esclarecer: sim, estão passando... navios do Irã e de países não barrados pelo governo semidestruído por ataques americanos e israelenses.

Analistas estimam que, com a alta na cotação do barril, o Irã esteja vendendo algo na casa de US$ 150 milhões por dia em petróleo. Enquanto os americanos já enfrentam preços mais altos, os brasileiros enfrentam problemas pontuais e temor inflacionário e em países pobres como Bangladesh há filas intermináveis em postos de combustíveis, os iranianos bombardeados lucram com a guerra.

Até agora, passaram navios de bandeira indiana e, no final de semana, uma embarcação do Paquistão. Para situar, Kevin Hassett é o ex-futuro presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), porque protagonizou "o dilema dos Kevins" – o Warsh levou a indicação e vai assumir em maio. A contextualização é importante porque mostra não ser um assessor qualquer.