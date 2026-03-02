Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

O tamanho do problema
Análise

Três cenários para o petróleo após disparada por ataque ao Irã

Futuro dos preços após disparada em reação a fechamento de Ormuz e parada em instalações petrolíferas depende de sobrevivência do regime iraniano e duração do conflito 

Marta Sfredo

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