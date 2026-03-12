Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Medidas do governo
Análise

Tentativa de combate à especulação é correta, mas isenção de impostos tem efeito relativo

Retirada de cobrança de PIS/Cofins fica ao redor de 10%, enquanto preço do barril já subiu quase 30% desde o início da guerra

Marta Sfredo

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