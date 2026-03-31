Tarcísio sinaliza apoio à participação dos Estados na subvenção ao diesel

Proposta prevê subvenção de R$ 1,20 por litro de diesel. Stefano RELLANDINI / AFP

Era para sexta, ficou para a segunda-feira (30) e agora há expectativa de que nesta terça-feira (31), seja anunciada formalmente uma nova subvenção ao diesel, resultado de participação dividida entre União e Estados. Embora ainda não tenha formalizado a adesão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse na noite de segunda-feira que considerava "razoável" a proposta reformada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. O Rio Grande do Sul já aceitou a proposta.

A adesão de Tarcísio é importante porque retira o componente político da equação. Se um governador que poderia ter sido o principal candidato da oposição ao governo Lula colocou esse interesse de lado, será difícil que outros resistam. A intenção é dividir um pagamento aos importadores de diesel de R$ 1,20 a cada litro, com custo total de R$ 3 bilhões, em abril e maio. Para entrar em vigor na quarta-feira (1°), é preciso que a formalização ocorra ao menos na véspera.

— Eles estruturaram uma outra forma de compensação: um abatimento nessa parcela do FPE (Fundo de Participação dos Estados), em que o Estado entraria com metade do custo. É preciso ver como vai ser costurada, como vai ser estruturada. Mas, em princípio, a ideia do Estado de São Paulo é fazer adesão — afirmou Tarcísio na segunda.

Segundo Tarcísio, a receita com o Imposto de Renda tem superado as previsões orçamentárias, o que, por consequência, amplia os repasses aos Estados por meio do Fundo de Participação dos Estados (FPE), criando o espaço para apoiar a medida.

Para lembrar, o diesel é o ponto mais fraco do Brasil para enfrentar a crise do petróleo porque o país precisa importar o equivalente a 30% do consumo interno. As refinarias nacionais só conseguem atender a 70% da demanda doméstica. No caso da gasolina, a proporção é menor, ao redor de 10%.

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