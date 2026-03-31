Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Reta final
Análise

Tarcísio sinaliza apoio à participação dos Estados na subvenção ao diesel

Para entrar em vigor amanhã, por dois meses, medida que prevê subvenção de R$ 1,20 por litro de diesel precisa ser formalizada hoje

Marta Sfredo

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