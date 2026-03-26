Supersalários não são desvio: viraram engrenagem do sistema, aponta estudo

LUIZ SILVEIRA / STF / DIVULGAÇÃO

Depois de acenar com um corte a sério dos supersalários, o Supremo Tribunal Federal (STF) repetiu o passado ao decidir, na prática, elevar o teto em até 70% na quarta-feira (25). O servidor federal Sérgio Guedes-Reis, que se dedica a estudar esse mecanismo, era cético sobre o sucesso da iniciativa. Conhece bem o assunto, portanto. Ainda antes da decisão, o auditor da Controladoria-Geral da União (CGU), havia publicado um novo estudo cujo diagnóstico principal é de que supersalários não são mais desvios pontuais: viraram engrenagem do sistema.

Conforme Guedes-Reis, o pagamento acima do teto passou a integrar o funcionamento regular das carreiras jurídicas de elite. Pelos dados que colheu, ao menos 67,3 mil servidores receberam mais de R$ 630 mil (teto anualizado) em um ano. Virou um "fenômeno de massa", diagnostica o auditor da Corregedoria-Geral da União (CGU), que aponta ao menos R$ 24,3 bilhões pagos acima do teto em 2025. Como já havia afirmado à coluna, essa é uma "estimativa conservadora".

O autor, que faz esses estudos como parte de um doutorado em Ciência Política pela Universidade da Califórnia em San Diego, considera "chocante" a comparação dos supersalários com a renda mediana nacional. No topo da magistratura, equivale a 63 vezes a renda mediana do brasileiros. No Ministério Público, os maiores salários são 31 vezes maiores do que essa base.

A nota técnica de Guedes-Reis é uma atualização de seu estudo original publicado em 2024. Tem cálculo feito no período de janeiro a dezembro de 2025 e inclui parcelas indenizatórias e verbas retroativas. O propósito, como esclarece o autor no texto de apresentação, é responder à pergunta "como as remunerações pagas às elites jurídicas brasileiras se comparam ao padrão internacional, e quais seriam os caminhos fiscais e jurídicos para realinhá-las?".