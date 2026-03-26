Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Aumento do teto
Análise

Supersalários não são desvio: viraram engrenagem do sistema, aponta estudo

Estudo mostra que ao menos 67,3 mil servidores receberam acima do teto anual de R$ 630 mil, totalizando R$ 24,3 bilhões em 2025

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