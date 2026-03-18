Startup gaúcha vai mapear emissões do South Summit, com aposta em biocombustíveis

South Summit ocorre entre os dias 25 e 27 de março em Porto Alegre Renan Mattos / Agencia RBS

Pelo quarto ano consecutivo, a startup de Porto Alegre ESG Now vai mapear as emissões de gases de efeito estufa do South Summit Brazil, que ocorre entre os dias 25 e 27 de março na Capital.

Uma das mudanças mais significativas do ponto de vista energético para a edição de 2026 é que o South Summit vai passar a usar biocombustíveis em geradores instalados para abastecer o evento. A medida é resultado de análises da ESG Now.

— Quando um evento realiza o inventário de emissões de forma recorrente, passa a ter visão histórica dos seus impactos e consegue acompanhar a evolução das ações. No caso do South Summit, permite transformar a gestão de emissões em processo estratégico — diz o CEO da ESG Now, Elias Neto.

Dados mais recentes mostram reduções relevantes nas emissões em diferentes frentes do South Summit. No grupo de alimentação, que considera as emissões geradas na produção dos alimentos consumidos no evento, houve queda de 54,4 tCO₂e (tonelada de dióxido de carbono equivalente) em 2024 para 24,34 tCO₂e em 2025 (-55,3%). Na categoria de materiais, que contabiliza o impacto climático da produção de insumos comprados como papel, plástico, metais e mobiliário, as emissões passaram de 76,15 para 29,21 tCO₂e (-61,6%).

Nova ferramenta de IA

Também no South Summit, a ESG Now vai apresentar a Lumina, ferramenta baseada em inteligência artificial (IA) que tem capacidade de analisar grande volume de dados relacionados à sustentabilidade corporativa e estruturar comparações entre empresas, setores e práticas de mercado.

— A ferramenta nasce para ajudar as organizações a entender como estão posicionadas em relação ao mercado e onde existem oportunidades de evolução — diz Neto.

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.

*Colaborou João Pedro Cecchini