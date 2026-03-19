Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Crise da marmota
Análise

Sem solução perene, Brasil está condenado a reprisar crises de combustível

Mesmo em caos provocado por Trump, é preciso construir bunkers econômicos diante da nova desordem mundial

Marta Sfredo

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