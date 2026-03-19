Sem solução perene, Brasil está condenado a reprisar crises de combustível

Brasil não tem dependência tão grande de petróleo que justifique tamanho impacto. Alain JOCARD / AFP

O roteiro de 2026 é quase igual ao de 2022. Um conflito internacional faz o preço do barril disparar e provoca estragos no país que é quase autossuficiente em petróleo. Surge a ameaça de uma greve de caminhoneiros, e o governo federal se desespera buscando mecanismos que impeçam tanto sequestro das estradas quanto repique inflacionário. Não é o "dia da marmota", aquele que se repete sem fim, mas é a crise da marmota que se repete sem deixar aprendizado.

Para piorar, isso ocorre em ano eleitoral, então nada que respingue de forma negativa na imagem do presidente candidato pode ser feito. O mais intrigante é que os incumbentes do Palácio do Planalto nos dois momentos não podem ser mais opostos politicamente, ao menos na aparência. Existe a responsabilidade privada, com agentes que se comportam de forma que agrava o problema. Mas também há obrigação pública de planejar.

Há diferenças de situação, algumas, e de nuanças, muitas. Mas já não deveríamos ter aprendido, como sociedade, que precisamos de uma solução perene para esses momentos? Choques de petróleo sempre vão ocorrer quando o Brasil está em ano eleitoral? Se não tivéssemos grandes reservas, se não fôssemos o sétimo maior produtor do planeta e exportadores líquidos de petróleo, não haveria o que fazer. Mas isso tudo indica que há.

Assim como há quatro anos, foi retomada a discussão sobre um mecanismo de estabilização de preços de combustíveis, que existe em outros países. O modelo de gestão do segmento no Brasil está longe do consenso. A manutenção de uma estatal quase monopolista – só 14% do refino está sob controle privado – que suaviza os impactos da alta do petróleo é um caso raro.

Mas enquanto funcionar assim – nem um governo que tentou se vender como liberal na economia se empenhou a sério em mudar –, é preciso criar um alicerce mais sólido, que permita manter esse modelo em pé. Bombardeios no Oriente Médio fazem tremer a estabilidade a mais de 10 mil quilômetros de distância.

Sim, a culpa é de Donald Trump. A essa altura, não há qualquer dúvida de que o presidente dos Estados Unidos não tinha um plano de guerra. Entrou, e agora não sabe como sair. Foi capaz de matar o líder supremo do Irã nos primeiros ataques, mas não pensou em neutralizar a capacidade iraniana de atacar navios no Estreito de Ormuz. Depois de deixar os aliados europeus na mira de Vladimir Putin, pediu ajuda. Diante de negativas em série, esnobou. Mas é preciso construir bunkers econômicos diante da nova desordem mundial, ao menos enquanto a mira não está aqui.

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