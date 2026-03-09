Segmento que terá mudança regulatória em 2027 debate leis em Porto Alegre

Fiscalização sobre empresas que prestam serviços de monitoramento, rastreamento e portaria remota vai mudar. Abese / Divulgação

Porto Alegre receberá nesta terça-feira (10) a edição de 2026 do principal evento itinerante da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese), o Conexão Abese. A pauta regulatória será um dos eixos centrais do encontro.

A partir de setembro de 2027, o setor vai passar por mudanças com a instituição do Estatuto da Segurança Privada, que vai aumentar a fiscalização sobre empresas que prestam serviços de monitoramento, rastreamento e portaria remota. Entre as alterações previstas, estão a exigência de capital mínimo de R$ 146 mil e de autorização de funcionamento da Polícia Federal (PF).

— Entendemos haver necessidade de regulamentação para o nosso setor, porque não existe nenhuma barreira de entrada — diz a presidente da Abese, Selma Migliori.

O evento será realizado no Continental Hotel e Centro de Eventos, em Porto Alegre, a partir das 13h. A participação é gratuita, com inscrição na data e no local do encontro. A Abese reúne cerca de 33 mil empresas do setor, que movimenta cerca de R$ 14 bilhões ao ano. Segundo estimativa da associação, 18% das companhias do segmento ficam no Rio Grande do Sul.

— Considerando a potência e todo o desenvolvimento possível, maior ainda com a regulamentação, escolhemos iniciar a edição de 2026 do o Conexão Abese pelo mercado gaúcho, que é bastante ativo e tem empresas muito importantes para o segmento — afirma Selma.

*Colaborou João Pedro Cecchini