Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mais cuidado na portaria
Notícia

Segmento que terá mudança regulatória em 2027 debate leis em Porto Alegre

Empresas que prestam serviços de monitoramento, rastreamento e portaria remota serão obrigadas a cumprir novos requisitos mínimos no próximo ano

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