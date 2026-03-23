Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Impacto da guerra
Análise

Se Brasil tivesse estoques estratégicos de petróleo, crise dos combustíveis seria menor?

Mesmo se armazenasse grandes quantidades da matéria-prima, país ainda enfrentaria o desafio da falta de capacidade para processamento de diesel

Marta Sfredo

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