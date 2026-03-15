Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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"Se a Petrobras repassasse toda a alta do petróleo, o governo acabaria com o déficit", diz ex-chefe da ANP

David Zylbersztejn, ex-diretor-geral da agência reguladora, diz que a atual crise é logística, não de abastecimento, porque a oferta cresceu mais do que a demanda da matéria-prima

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