Recado dúbio: mercado eleva projeção de juro no final de ano

O BC avisa que decisões futuras vão depender do Oriente Médio. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

O mercado deu um recado dúbio no relatório Focus, publicado nesta segunda-feira (23) pelo Banco Central (BC). Depois do corte simbólico de 0,25 ponto percentual no juro básico, na quarta-feira passada (18), a maioria dos economistas ouvidos elevou sua projeção da Selic para o final do ano de 12,25% para 12,5%. Para lembrar, o Focus é montado com base na consulta a cerca de uma centena de profissionais do mercado, e as estimativas dominantes são as chamadas "medianas" (mais frequentes).

Embora reflita o sinal de incerteza dado pelo Comitê de Política Monetária (Copom), a mudança nas projeções parece não contemplar a dureza do comunicado na véspera da publicação da ata da reunião, terça-feira (24). Um dos avisos dos diretores do BC foi de que as próximas decisões deverão "incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo".

Ao fazer um ajuste muito discreto nas projeções para o final de ano, o mercado só alinha suas previsões ao que já ocorreu: a redução do primeiro corte do ciclo de baixa no juro de 0,5 para 0,25 ponto percentual. Parece esperar, ainda, ao menos duas reduções de 0,5 p.p. e quatro de 0,25 p.p. ao longo do ano (ou qualquer outra combinação que "caiba" nas seis reuniões distantes. Ante informações de hoje, não parece razoável.

Além de advertir para a incerteza provocada pela guerra, o Copom também avisou que "nesse momento, as projeções de inflação apresentam distanciamento adicional em relação à meta no horizonte relevante para a política monetária". Ou seja, antes e "fora" da guerra, os preços já subiam acima do esperado e havia risco de que aumentassem mais.

Nesta segunda-feira (23), depois de uma nova declaração enfática do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o petróleo voltou a ser cotado abaixo de US$ 100. Mas a confiança no líder da guerra durou minutos: depois de encostar em US$ 97, o preço do barril voltou para US$ 106 e agora tenta se equilibrar ligeiramente acima da barreira psicológica, na faixa de US$ 101.

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