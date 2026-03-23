Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Otimismo diante da cautela
Análise

Recado dúbio: mercado eleva projeção de juro no final de ano

Mercado aumentou estimativa da Selic em dezembro de 12,25% ara 12,5% depois de corte simbólico e sinal de alerta do BC

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